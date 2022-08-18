Швейцария ввела санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича
Фото: Faceboo/Виктор Янукович
Государственный секретариат экономики (SECO) опубликовал документ под названием «Меры в связи с ситуацией на Украине», где были внесены «модификации», которые добавили в санкционный список бывшего лидера Украины и его сына, передает Zakon.kz.
Согласно документу, пишет ТАСС, Виктор и Александр Януковичи «несут ответственность за поддержку действий или политики, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности этого государства».
Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в Швейцарию, а также блокирование активов на территории страны.
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