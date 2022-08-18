Швейцария ввела санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича

Государственный секретариат экономики (SECO) опубликовал документ под названием «Меры в связи с ситуацией на Украине», где были внесены «модификации», которые добавили в санкционный список бывшего лидера Украины и его сына, передает Zakon.kz.

Согласно документу, пишет ТАСС, Виктор и Александр Януковичи «несут ответственность за поддержку действий или политики, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности этого государства».

Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в Швейцарию, а также блокирование активов на территории страны.