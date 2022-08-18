Ученые разработали музыкальный тест для определения деменции

Нейробиологи из Тель-Авивского университета разработали метод выявления ранних симптомов данного заболевания с помощью измерения активности мозга во время прослушивания музыки, передает Zakon.kz.

Как сообщается в журнале Frontiers in Aging Neuroscience, пациент 12-15 минут выполняет задания, во время которых электрическая активность головного мозга регистрируется с помощью портативного аппарата ЭЭГ. Пациент подключается к ЭЭГ-устройству с помощью клейкой ленты с тремя налобными электродами. В это время в наушниках пациента играют короткие мелодии, а также озвучиваются инструкции по выполнению заданий.

К примеру, в одном из заданий нужно нажимать кнопку каждый раз, когда проигрывается какая-либо мелодия, или тогда, когда играет скрипка. Перед выполнением теста пациент должен несколько минут помедитировать под музыку, чтобы привести мозг в состояние покоя.

Исследователи уже протестировали 50 пожилых людей. Результаты анализировались с использованием технологии машинного обучения.

Новый метод призван проводить рутинный скрининг для раннего выявления и лечения деменции, что должно предотвратить быстрое и серьезное ухудшение состояния.