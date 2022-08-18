Fitch повысило рейтинг Украины

Агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с RD («ограниченный дефолт») до СС («очень высокие кредитные риски»), сообщает Zakon.kz.

Понижение рейтинга до RD произошло на прошлой неделе из-за отсрочки платежей по внешнему долгу страны до 2024 года. Рейтинговое агентство сочло отсрочку процессом обмена проблемного долга (DDE), сообщает РБК.

Обратное действие – повышение рейтинга до СС – стало возможным после того, как держатели евробондов согласились на реструктуризацию долга. В Fitch подчеркнули, что рассматривают это как завершение обмена проблемного долга, устраняющего «ограниченный дефолт». Там также отметили, что на реструктуризацию дали свое согласие 75% держателей бондов, что превышает необходимый минимум в 66,7%.

В сообщении агентства отмечается, что выплата около 6 млрд долларов основного долга и процентов по еврооблигациям Украины были отсрочены на 24 месяца, что облегчило обслуживание внешнего долга в условиях ослабления международных резервов и острой необходимости в расходах на ведение войны.