У спрыгнувшей с 25 этажа девушки могло быть онкозаболевание

Жители высотки в Алматы стали свидетелями страшного происшествия. С 25-го этажа выпрыгнула девушка. Шансов выжить у нее не было, несчастная скончалась на месте, сообщает Zakon.kz.

После инцидента свидетели рассказали, что погибшая, по всей видимости, сначала не решалась на отчаянный поступок. Но потом все же совершила задуманное, сообщает КТК.

Со слов местных жителей, девушке было 26 лет. В Алматы она приехала из Шымкента на заработки. Как утверждает консьерж, погибшая якобы сняла квартиру на ночь. Позже в ее сумке нашли документы: удостоверение личности и справки об онкологическом заболевании.

Балкон, откуда выпрыгнула девушка, выходит на проезжую часть. Было десять часов вечера – в это время здесь еще многолюдно. Поэтому очевидцами ужасной трагедии стали десятки горожан. Многие пытались отговорить девушку, но не вышло. Буквально за считанные секунды случилось непоправимое.

На место происшествия сразу же приехал полицейский патруль. Люди, ставшие свидетелями суицида, до сих пор не могут отойти от шока.

Мама была внутри аптеки. Она единственное услышала, что произошло после, вот только это, услышала крики. Она даже услышала этот звук удара, и всё. У нее был шок, она не могла выйти из аптеки. Сания Асембек

Что подтолкнуло девушку на отчаянный шаг, сейчас выясняет полиция. Уголовное дело расследуют по статье «Доведение до самоубийства».

В начале десятого вечера на пульт «102» поступило сообщение о том, что с балкона, расположенного на 25-м этаже одного из ЖК по улице Розыбакиева, выбросилась женщина. Информация подтвердилась, личность погибшей установлена. В управлении Бостандыкского района начато досудебное расследование по статье 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Обстоятельства произошедшего и мотив устанавливаются. Официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек

Соседи рассказывают, что в доме часто происходят несчастные случаи. Все якобы из-за того, что многие квартиры здесь сдаются в аренду.