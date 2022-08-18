Ожог в реанимации получил житель Алматинской области

Ожог третьей степени прямо в реанимации получил 20-летний житель села Абай в Алматинской области. Султан Оршабеков рассказал, что во время эпилептического припадка его госпитализировали в межрайонную больницу, где он и получил травму, сообщает Zakon.kz.

20-летний парень попал в лечебницу после серии эпилептических припадков. По его словам, приехавшая карета скорой госпитализировала его в больницу, заверив, что после приема лекарств ему полегчает. Но стало только хуже – спустя время молодого человека забрали в реанимацию, сообщает телеканал «Алматы».

В реанимации я проснулся от боли. Смотрю, а у меня на правом боку ожог большой. Я стал просить врачей, чтобы они помазали мне чем-нибудь рану. Пока я не начал за ними бегать, они сами не обрабатывали мой ожог, даже не забинтовали. Султан Оршабеков

Султану объяснили, что он якобы ошпарился кипятком. Но парень в эту версию верит с трудом.

Объяснили, что я в реанимации попросил у них горячий чай. Сознание мутное, как я могу попросить кипяток у них?! Султан Оршабеков

У молодого парня эпилепсия, поэтому он нуждается в постоянном наблюдении врачей.

Может быть, этот ожог вообще не от чая, может, химический ожог. Потому что, мне кажется, ожог третьей степени от чая получить невозможно, тем более в реанимации. Я обратилась с заявлением в полицию, наш участковый Айдос сразу сказал мне, что это затея бесполезная, мы ожогами не занимаемся. Мать Султана Бахытгуль Оршабекова

В администрации признали, что пациент был травмирован в стенах медучреждения. Сейчас в отношении медработников, допустивших халатность, проводится служебная проверка.

Ожог II-Б III-А степени. Проводится предварительное расследование. Завтра мы ожидаем комиссию из Комитета контроля качества медицинских услуг и фармации, которые приедут и будут уже выяснять степень вины либо невиновности наших сотрудников. На данный момент ведется предварительное расследование. Замдиректора Карасайской многопрофильной межрайонной больницы Максим Стадников

Происшествие сейчас на контроле полиции. После получения результатов экспертизы дело будет занесено в единый реестр досудебных расследований.

Материал зарегистрирован в книге учета информации Управления полиции Карасайского района. По данному материалу обеспечена полнота и назначена экспертиза. Данный материал направлен для прохождения экспертизы в фармконтроль Управления здравоохранения по Алматинской области. Начальник полицейской службы Карасайского района Талгат Талкамбаев

Результаты судебно-медицинской экспертизы определят степень тяжести вреда здоровью. Виновному может грозить уголовная ответственность.