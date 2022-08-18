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Диетолог назвала специи, которые снижают аппетит

кофе, корица, имбирь Фото: pixabay
Аромат цитруса, корица, мята и имбирь помогут человеку во время диеты, снижая аппетит. Cпеции нормализуют пищеварение, нервную систему, улучшают кровообращение и утоляют голод, передает Zakon.kz.
Цитрусовые ароматы, кофе и корица снижают аппетит. Корица способствует снижению веса, так как ускоряет обмен веществ, нормализует уровень глюкозы в крови, снижает тягу к сладкому. Блюда с этой специей обладают приятным ароматом, ярким вкусом. Она идеальна для низкокалорийных десертов. Для усиления свойств корицы можно сочетать ее с напитками из натурального кофе.Врач-диетолог Дарья Русакова

По ее словам, на диете важно поддерживать пищеварение в норме, передает Ura.ru.

Мята обладает приятным ароматом, благотворно влияет на нервную систему, успокаивает. Чай с добавлением мяты способствует очищению кишечника, является профилактическим средством при запорах. Это очень важное свойство, так как на диете часто наблюдаются проблемы со стулом.Дарья Русакова

Диетолог отметила, что важно во время диеты обратить внимание и на имбирь.

Он обладает стимулирующим действием на весь организм, снижает холестерин, улучшает кровообращение, выводит лишнюю жидкость и вредные вещества из организма, способствуя более быстрому снижению веса. Имбирный чай повышает теплообмен и утоляет голод. Важно помнить, что эти методы работают только в комбинации с правильным питанием и спортом.Дарья Русакова

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