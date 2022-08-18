Топ-4 женских знаков зодиака, представители которых рискуют остаться без детей

Эксперт по звездам Марина Попова перечислила знаки зодиака, представительницы которых рискуют состариться в одиночестве и без детей, передает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, в Топ-4 зодиакальных созвездий астролога вошли Дева, Стрелец, Скорпион и Овен.

По словам Марины Поповой, представительницы этих знаков зодиака не готовы продлевать свой род и могут и вовсе остаться без детей.

Дева

Девушкам этого зодиакального созвездия важно во всем быть идеальными, в том числе и в материнстве. Они слишком строги к себе, да и перемены им даются нелегко. У них слишком много страхов по жизни.

Девушкам-Девам не так легко отыскать своего возлюбленного, а если это и удается, то они тратят много времени на налаживание совместного быта. Согласитесь, в таком случае явно не до ребенка. Им важно реализовать себя в той сфере, где все можно просчитать, а вот с малышом так точно не получится.

Стрелец

По своей натуре девушки-Стрельцы независимые, для них важны их хобби и карьера, и только потом уже все остальное. Для них вынашивание ребенка и его воспитание — настоящие хлопоты, к которым они не готовы.

Они привыкли к беззаботной жизни, с которой не готовы прощаться. Девушки-Стрельцы привыкли нести ответственность только за себя, поэтому есть большая вероятность того, что они радости материнства не познают.

Скорпион

Самовлюбленные девушки-Скорпионы не готовы менять свою привычную жизнь ради появления ребенка. Они много времени тратят на то, чтобы наладить свою карьеру, быт, отношения, поэтому в один прекрасный день перевернуть все с ног на голову им не под силу.

Следует отметить, что девушки-Скорпионы очень ревнивые, и им крайне сложно придется, когда появится ребенок, ведь за его внимание придется сражаться со своей второй половинкой. К тому же малыш — это всегда много затрат, а прагматичные Скорпионы к этому тоже не готовы.

Овен

Женщины, родившиеся под созвездием Овна, карьеристки по своей натуре. Им важно совершенствоваться и реализовать весь свой потенциал, поэтому времени на продолжение рода у них нет. Они привыкли ставить перед собой высокие цели и делать все возможное, чтобы их достичь. И это неудивительно, ведь меньшее их не устраивает.

Другими словами, пока девушка-Овен будет стремиться к своим требованиям, времени на ребенка у нее не останется. Представительницам данного созвездия важно отыскать правильного партнера, а это тоже время. К сорока годам они остепенятся, но не факт, что захотят иметь потомство.