ХК «Барыс» одержал первую победу с новым наставником на Кубке Президента

Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» обыграл российский «Нефтехимик» во второй день Кубка Президента Казахстана со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

Подопечные Андрея Скабелки забили три безответные шайбы в ворота хоккеистов из Нижнекамска. Счет в этом поединке открыл во втором периоде Михаил Рахманов.

Остальные две шайбы были заброшены в третьей части игры. Сначала Линден Вей увеличил преимущество столичного коллектива.

А точку в этом противостоянии поставил Динмухамед Кайыржан, который на 52-й минуте реализовал большинство хозяев.

3:0 - и казахстанская дружина одержала первую победу в новом сезоне под руководством Андрея Скабелки. В другом матче игрового дня «Металлург» взял верх над «Автомобилистом» - 2:1 и возглавил турнирную таблицу Кубка Президента.

В заключительном туре 19 августа «Барыс» сыграет с «Металлургом», а «Нефтехимик» померится силами с «Автомобилистом». В этот день и решится судьба призовых мест на Кубке Президента.

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