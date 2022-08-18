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В каких регионах больше всего выросли цены на канцтовары

цены, рост, регионы Фото: Zakon.kz
В июле текущего года цены на канцелярские товары выросли на 12,3% за год, передает Zakon.kz.

В региональном разрезе сильнее всего почувствовали удорожание жители Туркестанской области: на 50,1%. Заметно цены выросли также в Атырауской (31,1%) и Акмолинской (14,7%) областях и в Алматы (14,5%), пишет energyprom.kz.

Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Жамбылской области: на 1,2%.

К примеру, цены на альбомы для рисования выросли на 14,1% за год, шариковые ручки подорожали на 13,2%, наборы цветных карандашей — на 12,1%, тетради — на 12%, бумага формата А4 — на 10,6%.

В целом в июле текущего года цены на услуги образования увеличились на 11,5%. В том числе услуги дошкольного образования подорожали на 7,1% за год, среднего — на 6,8%, профессионального среднего — на 11,7%, высшего — на 17,7%, образования для взрослых — на 10,7%.

В региональном разрезе наибольший рост цен на услуги образования наблюдался в Атырауской (на 50%), Павлодарской (на 19,4%) и Восточно-Казахстанской (на 19,1%) областях.

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Ирина Лукичева
Акмолинская область Алматы Туркестанская область
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