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Qazaq Oil – и заправиться, и хот-доги поесть

Торговля Фото: Zakon.kz
Согласно новой концепции, на любой заправке сети можно передохнуть, выпить горячий кофе и даже угоститься аппетитными хот-догами. Представители компании продемонстрировали журналистам путь продукции от склада до потребителя, передает Zakon.kz.

Три года назад крупная сеть автозаправочных станций обрела нового владельца в лице PetroRetail и приступила к ребрендингу. С начала 2020 года компания запустила 200 новых АЗС. На данный момент число заправок сети Qazaq Oil достигло 381, включая еще находящиеся в процессе ребрендинга АЗС «КазМунайГаз». Модернизацию планируют окончательно завершить до конца 2023 года.

Автозаправочная станция

Фото: Zakon.kz

Изменения коснулись не только вывески, но и подхода к обслуживанию клиентов. АЗС превратились в своего рода «оазисы в пустыне», где усталые водители могут выпить кофе или чай, воспользоваться чистым туалетом и, конечно, в комфорте перекусить. Например, хот-доги, приготовленные по принципу «больше мяса – меньше теста».

Готовка

Фото: Zakon.kz

У нас единая концепция доставки продукции и приготовления хот-догов на всех заправках сети, вне зависимости от города. Везде булка подогревается по 20 секунд с каждой стороны, сосиска доходит до готовности за 20 минут. Готовая сосиска может находиться на гриль-модуле два часа, после подлежит списанию. У нас очень высокие требования к производству. Если есть какие-то замечания со стороны клиентов, либо с нашей стороны, мы сразу обращаемся к производителю. А он дает обратную связь. Впрочем, производитель отвечает всем требованиям, имеет сертификацию и гарантирует качество.Ассистент категорийного менеджера по гастро Зарина Кенжехан

В ассортименте имеются также гамбургеры, пончики и сладкая выпечка. К выбору поставщиков Qazaq Oil подходит со справедливой дотошностью: проверяет состав и следит за популярностью того или иного наименования у клиентов.

Что интересно, несмотря на идентично высокое качество продуктов во всех АЗС сети по Казахстану, цены варьируются в зависимости от платежеспособности жителей конкретно взятого населенного пункта. Так обеспечивается большая доступность для покупателей.

Ингредиенты для хот-догов на станции привозят со складов, где они хранятся при температуре -18 градусов. Порой перевозить капризные, требующие строгого соблюдения температурного режима продукты приходится на довольно дальние расстояния. Но логистика DSF Trading Co и приемка выстроены таким образом, что до потребителя хот-доги доходят неизменно свежими и вкусными.

Склад

Фото: Zakon.kz

Хранение продуктов

Фото: Zakon.kz

Вся продукция, требующая соблюдения температурного режима, поставляется исключительно на оборудованных рефрижераторами машинах при -18 градусах. Даже если водитель проводит в пути долгое время и останавливается на ночную стоянку, рефрижератор работает не переставая, иначе продукт станет непригоден. Температура проверяется и нами перед отправкой, и АЗС при приемке. При выявлении отклонений составляется соответствующий акт, – рассказали нам на складе.

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