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Каратист Кайсар Алпысбай принес Казахстану 24 золотую медаль на Исламиаде

Каратэ Исламиада Золото Фото: Instagram/drs_kz
Казахстанский каратист Кайсар Алпысбай завоевал награду высшей пробы на Играх исламской солидарности, которые в эти дни проходят в турецком городе Конье, сообщает Zakon.kz.

Представитель южноказахстанской школы карате Кайсар Алпысбай не имел себе равных в весовой категории до 60 килограммов. В решающей схватке спортсмен из Шымкента был сильнее Абдуллы Шаабана из Кувейта.

Карате Золото Исламиады

Фото: Instagram/drs_kz

На третьей ступени пьедестала почета разместились Сауд Албишер (Саудовская Аравия) и Хеласса Аюб (Алжир).

18 августа — заключительный день на Исламских играх. В копилке сборной Казахстана к данному часу 80 медалей (24 золотые, 22 серебряные и 34 бронзовые) и пятое место в медальном зачете.

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