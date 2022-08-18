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Законодательство РК

Водитель с подложными номерами получил 175 штрафов на 2 млн тенге

ВКО, номера Фото: polisia.kz
В Усть-Каменогорске патруальная полиция остановила автомобиль марки Toyota. Водитель пытался скрыться с места ДТП, создавая опасность для других участников дорожного движения, передает Zakon.kz.

В ходе проверки документов с использованием приложения «Сергек Коргау» стражи порядка установили, что 32-летний житель города Кокшетау Акмолинской области управлял автомобилем без водительского удостоверения.

По подложному регистрационному номеру числится 175 нарушений правил дорожного движения, на сумму свыше 2 миллионов тенге.

штраф

Фото: polisia.kz

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По данному факту в отношении водителя составлены протоколы об административных нарушениях по ст.590 ч.4 КоАП РК, материалы направлены в Специализированный административный суд Усть-Каменогорска, ст.612 ч.4 КоАП РК (штраф в размере 30 МРП), ст.590 ч.3 КоАП РК (штраф в размере 15 МРП).

Автомобиль водворен на специализированную стоянку до полного погашения задолженности.

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