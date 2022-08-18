Атырауский НПЗ частично закроют на ремонт
Фото: pxhere
Осенью будет проведен плановый ремонт Атырауского НПЗ. Завод продолжит работать на 50-70 % мощности, полной остановки объектов не будет, сообщает Zakon.kz.
В сентябре-октябре будет проведен планово-предупредительный ремонт Атырауского НПЗ в связи с требованиями промышленной безопасности и освидетельствования оборудования и трубопроводов, электрооборудования, автоматизированной системы управления технологическими процессами и контрольно-измерительных приборов. Министерство энергетики РК
Как отметили в министерстве, преимуществом АНПЗ является двухпоточная схема переработки нефти, значит объекты могут останавливаться и запускаться поочередно.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ