Атырауский НПЗ частично закроют на ремонт

Фото: pxhere

Осенью будет проведен плановый ремонт Атырауского НПЗ. Завод продолжит работать на 50-70 % мощности, полной остановки объектов не будет, сообщает Zakon.kz.

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