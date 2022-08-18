Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Около 10 тыс. человек посетили открытие ярмарки детских товаров «Kids EXPO. Балалар әлемі» в Нур-Султане

Около 10 тыс. человек посетили открытие ярмарки детских товаров «Kids EXPO. Балалар әлемі» в Нур-Султане Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
На площадке Международного выставочного центра EXPO открыла свои двери первая городская выставка-ярмарка детских товаров «Kids EXPO. Балалар әлемі». В первый день мероприятие посетили около 10 тыс. человек.

Как сообщается на официальном сайте акимата Нур-Султана, ярмарка «Kids EXPO. Балалар әлемі» проходит в МВЦ EXPO в период с 17 по 21 августа с 12:00 до 21:00. Вход свободный. Организатор мероприятия – национальная компания «QazExpoCongress» при поддержке столичного акимата.

Около 10 тыс. человек посетили открытие ярмарки детских товаров «Kids EXPO. Балалар әлемі» в Нур-Султане

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

«Kids EXPO. Балалар әлемі» – это первый крупный городской проект, позволивший объединить представителей книжной, канцелярской, текстильной, образовательной и развлекательной индустрий, товаров и услуг для детей и их родителей на одной площадке.

Около 10 тыс. человек посетили открытие ярмарки детских товаров «Kids EXPO. Балалар әлемі» в Нур-Султане

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Основной тематикой выставки являются образование, хобби, отдых, детская культура (журналы, книги и музыка), мир игр (игрушки, игры и поделки), детская мода и одежда, принадлежности и аксессуары, и многое другое.

В течение пяти дней порядка 100 участников из числа местных товаропроизводителей, компаний и крупных брендов будут предлагать свою продукцию по самым приемлемым ценам.

Около 10 тыс. человек посетили открытие ярмарки детских товаров «Kids EXPO. Балалар әлемі» в Нур-Султане

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

В ярмарке принимают участие такие крупные бренды, как Marwin, Abdi, FasTracKids, Utaria, CAES, Роботек, издательства Foliant, «Алматы кітап» и другие.

В день открытия ярмарки на площадке выставочного центра прошли выступления эстрадно-симфонического оркестра «Астана», танцевальных коллективов, ансамбля «Вайнах», мастер-классы по академическому рисунку натуры, абстрактной живописи, национальным играм (асық ату, тоғызқұмалақ), а также мастер-класс по баскетболу от игрока сборной Казахстана и форварда профессионального баскетбольного клуба «Астана» Руслана Айткали.

Около 10 тыс. человек посетили открытие ярмарки детских товаров «Kids EXPO. Балалар әлемі» в Нур-Султане

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Дополнительную информацию и ответы на интересующие вопросы можно получить на сайте qazexpocongress.kz и официальных аккаунтах в Facebook и Instagram АО «НК «QazExpoCongress».

Читайте также

Птица попала в двигатель самолета Air Astana

Динара Халдарова
Нур-Султан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ядерная война между США и Россией
Ученые назвали страны с наибольшими шансами выживания в ядерной войне
квартиры, дома
Покупать сейчас или подождать – эксперты рассказали о ситуации на рынке жилья
Назначены руководители ДЭР трех новых областей
Назначены руководители ДЭР трех новых областей
увеличенная популяция майны вытесняет местных птиц
Орнитологи: завезенная майна вытесняет «коренных» пернатых Алматы
Теннис Победа США
Елена Рыбакина победила двукратную чемпионку турниров «Большого шлема»
девушка спрыгнула с балкона в Алматы
У спрыгнувшей с 25 этажа девушки могло быть онкозаболевание
анонс
Кто получит «Золотой мяч»? Объявлены фавориты из списка кандидатов
Детский сад закрывают в Алматы
«100 детей выкидывают на улицу»: родители возмутились закрытием детсада в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления