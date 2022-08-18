Напал на незнакомку: жительница Алматы рассказала подробности избиения
Фото: unsplash
Ранее сообщалось, что житель Алматинской области избил 28-летнюю алматинку. Пострадавшая рассказала подробности своего избиения, передает Zakon.kz.
По словам жительницы Алматы, 15 августа она возвращалась домой.
Проживаю я в садоводческом товариществе, прошла буквально 300 м. В этот момент услышала шаги, достаточно быстрые, и интуитивно почувствовала что-то неладное. Хотела посмотреть, повернулась, там был мужчина, неизвестный мне. Он резко подбежал, закрыл мне рот рукой, повалил на землю. Начал бить сильно по голове, бровь рассек, по лицу бил. Буквально было ударов пять – и он убежал, – рассказала пострадавшая.
Алматинка обратилась в полицию и написала заявление.
Сегодня, 18-го числа, он пойман. Я очень благодарна и признательна полиции за быстрые действия, которые были произведены. Я очень рада, что его поймали. Потому что такое не должно оставаться безнаказанным, – отметила женщина.
Мужчина напал на незнакомку в Алматы
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