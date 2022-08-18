«Новый Казахстан» на окраинах Усть-Каменогорска: жители дают оценку новым подходам властей

В 2022 году акимат Усть-Каменогорска анонсировал серьезную работу по развитию окраинных частей города. Начиная с апреля аким города Жаксылык Омар регулярно встречается с жителями поселков и микрорайонов, регулярно отчитываясь в своем Instagram.

О том, есть ли в этом толк, говорят сами жители микрорайонов. Реакция населения показывает, что вопрос состояния окраин действительно актуален в Усть-Каменогорске. Многие жители воспринимают внимание к своим районам как то, чего уже и не чаяли дождаться.

Фото: Instagram/nara_wlls_

Первые выполненные работы внушают жителям района «Защита» оптимизм. Дорогу в порядок привели, теперь люди ждут обустройство тротуара.

Я – житель улицы Спасская, микрорайон «Защита». Я очень рада, что за столько лет нам сделали наконец ямочный ремонт дороги. Как видите на фото, все отлично видно. Хотелось бы поблагодарить за внимание к окраинам нашего города. Жители нашей улицы довольны. Теперь надеемся, что аким города поможет нам и в обустройстве тротуара, – пишет в своем аккаунте пользователь @nara_wlls_.

Фото: Instagram/vse___dlya___prazdnika_uka

В 2022 году по программе комплексного благоустройства по ул. Стахановской наконец-то и у нас есть дорога. Благодарим всей улицей акима города за наш комфорт, – говорит еще один из жителей Усть-Каменогорска под ником @vse___dlya___prazdnika_uka.

Ул. Стахановская ремонта не знала более 15-ти лет. Замена асфальта здесь стала приятной неожиданностью для местных жителей.

Фото: Instagram/illarion8213

Не обходится и без здоровой критики. Житель пос. Меновное, пользователь соцсетей @illarion8213, справедливо отметил внимание властей к местным проблемам. В поселке заасфальтировали большую часть переулков и провели уличное освещение. Тем не менее житель озвучил, что в ходе работ под асфальт ушли и канализационные люки. В городском акимате прокомментировали, что в поселке еще будет ложиться второй слой асфальта, и уже после этого люки поднимут на уровень покрытия.

Фото: Instagram/exspert17

Подобную работу провели и в пос. Ахмирово.

Мен Ахмирово ауылы, Қойшыбай көшесі тұрғынымын. Бізге бұрын болмаған көшемізге асфальттап жол салып берген қала әкімі Жақсылық Омар мырзаға рақмет айтамын көше тұрғындары атынан. Еңбегіңіз жансын, – пишет в своем аккаунте @exspert17.

Многие отмечают инициативу акима города. К примеру, в пос. Красина глава города обещал взять ситуацию с дорогами на личный контроль.

Не люблю писать посты, но в этот раз я удивлен, респект ребятам, трудились всю ночь, и, конечно, благодарность акиму, после собрания в пятой школе, наверное, хорошим словцом фирму данную «подгонял» и в сроки «уложил» нашу Пушкина. Спасибо, пацаны! Реально вкруговую ездить устали мы... Терпения всем! – написал на своей страничке житель пос. Красина @kobaltigal.

Диалог с жителями, по словам представителей акимата, позволяет быстро и без проволочек выявлять и решать мелкие насущные вопросы. Такие, как, например, ремонт лестничных маршей.

Фото: Instagram/sergei1122s

Как говорится, «До» и «После» лестница по ул. Геологическая, 22 работа видна, и для нас жителей – это самое главное. Благодарность @zhaksylyk_omar и его команде, – рассказывает пользователь соцсетей @sergei1122s.

Практику встреч с населением «в поле» Жаксылык Омар использует уже на протяжении четырех лет – с момента своего назначения. И все это время такой подход к решению локальных проблем вызывает спорные отзывы. Есть мнение, что поездки по микрорайонам и точечное латание ям больше служат самопиару акима, нежели системному улучшению качества жизни.

На первый взгляд может показаться, что работа идет хаотично. Кто попросил первый, тому и помогли. На самом деле работа строится глубже, планы работ учитывают и материалы со встреч, и анализ местных филиалов центра территориального управления, и публикации из соцсетей. Кто-то говорит, что работать по жалобам населения – плодить бессистемность. У нас другая позиция – такой подход и есть система сама по себе. Система постоянного контроля ситуации и расставления приоритетов. Если этот инструмент игнорировать, мы потеряем многие возможности для эффективного распределения сил и средств, – рассказывает пресс-секретарь акима города Владимир Землянский.

По словам городской администрации, в этом году по результатам встреч, среди прочего, решили направить средства на обустройство шести футбольных полей со спортивными площадками в разных районах. На ремонты дорог в пос. Красина выделены были дополнительные средства. Сейчас рассматривается вопрос реконструкции подпорной стены в районе «Промбаза».