Приверженца «Таблиги Джамаат» подозревают в педофилии

Фото: polisia.kz

Приверженца деструктивного религиозного течения «Таблиги Джамаат», находившегося в республиканском розыске, задержали. Он подозревается в педофилии, сообщает Zakon.kz.

15 августа по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних задержан находящийся в республиканском розыске приверженец запрещенной в Казахстане религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат». Пресс-служба МВД РК Мужчина длительное время скрывался в Турции и Кыргызстане. Для дальнейшего уголовного преследования мужчина будет передан уполномоченным органам Карагандинской области. Пресс-служба МВД РК Читайте также Летучие мыши залетели в квартиры жителей Атырау

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