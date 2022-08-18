Ученые рассказали о полезных свойствах винограда

Регулярное употребление винограда может увеличить продолжительность жизни и снизить риски старческого слабоумия. Об этом заявили ученые из Западного университета Новой Англии, передает Zakon.kz.

Специалисты провели исследование с участием самок лабораторных мышей. Животных держали на «западной диете» с высоким содержанием жиров, пишет «МедикФорум».

Половина мышей дополнительно употребляла добавки с виноградом. Впоследствии исследователи сравнили состояние мозга, печени и метаболического здоровья двух групп.

Выяснилось, что у мышей, в рационе которых были добавки с виноградом, улучшилась работа нейронов, повысился метаболизм и снизился риск жирового гепатоза. По мнению ученых, с помощью винограда возможно увеличить продолжительность жизни.

Регулярное его употребление также снижает риск развития болезни Альцгеймера и неалкогольного жирового гепатоза. Последнее заболевание — серьезная проблема для жителей Запада, которые активно употребляют высококалорийную пищу.

Жировой гепатоз может спровоцировать печеночную недостаточность, цирроз и онкологию. Его также связывают с болезнью Альцгеймера.

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