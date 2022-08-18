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Курс тенге снизился на торгах

курс иностранной валюты на торгах Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 475,94 тенге (-0,31), передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 69,91 тенге (-0,28).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 7,83 тенге.

По евро торгов не проводилось. Нацбанк установил курс в 484,72 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476-479 тенге, евро – по 484-489,5 тенге, российские рубли – по 7,2-7,6 тенге.

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Оксана Житникова
KASE Казахстан
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