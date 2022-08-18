Курс тенге снизился на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 475,94 тенге (-0,31), передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 69,91 тенге (-0,28).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 7,83 тенге.

По евро торгов не проводилось. Нацбанк установил курс в 484,72 тенге.