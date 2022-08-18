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Вынесен приговор по делу о хищении 484 млн тенге, выделенных фермерам

Вынесен приговор по делу о хищении 484 млн тенге, выделенных фермерам Костанайской области Фото: freepik
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Костанайской области установлен факт совершения хищения бюджетных средств на сумму 484 млн тенге в рамках государственной инвестиционной программы, передает Zakon.kz.

Средства были выделены крестьянским хозяйствам в качестве субсидии для приобретения оборудования по подъему воды со скважин с использованием солнечной энергии.

Судом трое подсудимых признаны виновными в совершении правонарушения. Приговор вступил в законную силу. Одному фигуранту дела суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, остальным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет.Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве отметили, что отбывать наказание осужденные будут «в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности».

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АФМ РК Костанай Костанайская область
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