В Казахстан перенаправят дополнительно 2,6 млрд кубометров газа
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров и главного исполнительного директора компании «Шеврон» Майкла Уирта, передает Zakon.kz.
Собеседники обменялись мнениями о ситуации на мировом энергетическом рынке. Президент приветствовал решение компании «Тенгизшевройл» перенаправить дополнительно 2,6 млрд кубометров газа на отечественный рынок, – говорится в сообщении Акорды.
Фото: akorda.kz
Также были рассмотрены перспективы участия компании в реализации инвестиционных проектов в нефтегазохимический сфере и планы по дальнейшему расширению производственной мощности месторождения Карачаганак.
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