В Казахстан перенаправят дополнительно 2,6 млрд кубометров газа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров и главного исполнительного директора компании «Шеврон» Майкла Уирта, передает Zakon.kz.

Собеседники обменялись мнениями о ситуации на мировом энергетическом рынке. Президент приветствовал решение компании «Тенгизшевройл» перенаправить дополнительно 2,6 млрд кубометров газа на отечественный рынок, – говорится в сообщении Акорды.

Фото: akorda.kz

Также были рассмотрены перспективы участия компании в реализации инвестиционных проектов в нефтегазохимический сфере и планы по дальнейшему расширению производственной мощности месторождения Карачаганак.