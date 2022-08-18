Деревья высадят на Малом Талдыколе

На первом этапе планируется посадить порядка 600 деревьев лиственных пород.

Напомним, по Малому и Большому Талдыколю продолжается работа по интеграции городской территории с парковыми зонами столицы с использованием принципов экоурбанизма.

На Малом и Большом Талдыколе в Нур-Султане будет создан экопарк. Для этих целей на первом этапе выделено финансирование в размере 1 млрд тенге. На сегодня разработана проектно-сметная документация по Большому Талдыколю, ведется разработка проектно-сметной документации по созданию рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на водном объекте Малый Талдыколь.