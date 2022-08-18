«Астана» выйдет в новой форме на презентацию команд перед стартом «Вуэльты»
Велокоманда Astana Qazaqstan Team за день до старта многодневной гонки «Вуэльта» продемонстрировала общественности свою новую форму.
«Новый цвет, новый вид... Мы направляемся на «Вуэльту» с большими амбициями и высоко поднятой головой! Пожелайте нам удачи!», — обратились велосипедисты команды ко всем своим фанатам.
Казахстанский коллектив уже прибыл в Утрехт, опробовал местные дороги и многое другое. А уже сегодня вечером, 18 августа, выйдет на презентацию команд в новых майках.
«Вуэльта» пройдет с 19 августа по 11 сентября. Честь Astana Qazaqstan Team будут защищать: Алексей Луценко, Мигель Анхель Лопес, Харольд Техада, Винченцо Нибали, Самюэле Баттистелла, Давид Де Ла Круз, Вадим Пронский и Евгений Федоров.
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