«Астана» выйдет в новой форме на презентацию команд перед стартом «Вуэльты»

19 августа в голландском Утрехте командной разделкой стартует престижная испанская веломногодневка «Вуэльта-2022». За день до этого пройдет представление 23 велоклубов, участников будущих баталий, среди которых и казахстанская «Астана», сообщает Zakon.kz.

Велокоманда Astana Qazaqstan Team за день до старта многодневной гонки «Вуэльта» продемонстрировала общественности свою новую форму.

«Новый цвет, новый вид... Мы направляемся на «Вуэльту» с большими амбициями и высоко поднятой головой! Пожелайте нам удачи!», — обратились велосипедисты команды ко всем своим фанатам.

Казахстанский коллектив уже прибыл в Утрехт, опробовал местные дороги и многое другое. А уже сегодня вечером, 18 августа, выйдет на презентацию команд в новых майках.

«Вуэльта» пройдет с 19 августа по 11 сентября. Честь Astana Qazaqstan Team будут защищать: Алексей Луценко, Мигель Анхель Лопес, Харольд Техада, Винченцо Нибали, Самюэле Баттистелла, Давид Де Ла Круз, Вадим Пронский и Евгений Федоров.

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