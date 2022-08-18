Почти 10 тыс. детей пойдут в первый класс в этом учебном году в Восточном Казахстане

После разделения областей в ВКО насчитывается 342 общеобразовательные школы. Уже через две недели двери этих учреждений распахнутся для 95 138 школьников, в том числе 9728 из них сядут за парты впервые.

О ходе подготовки к новому учебному году рассказали представители управления образования в рамках брифинга в региональной службе коммуникаций.

Традиционно вторая половина августа – жаркая пора для учителей, школьников и их родителей. В Восточном Казахстане идет активная подготовка к учебному году. На капитальный и текущий ремонт организаций образования был выделен 1 млрд тенге. Обновляются кабинеты новой модификации, в том числе в текущем году для 17 школ региона приобретены 22 кабинета на 129,6 млн тенге. Всего в школах установлено 787 кабинетов. А в городах Риддер, Шемонаиха, поселке Касыма Кайсенова, селах Урунхайка и Жолнускау строятся новые школы.

До начала учебного года все учащиеся будут обеспечены учебниками и учебно-методическими комплексами. И. о. руководителя Управления образования ВКО Алима Акылбек

Стоит отметить, что в области функционирует шесть специализированных школ для одаренных детей. Прием учащихся осуществляется по итогам экзаменов, проводимых Министерством просвещения РК.

Новшеством является то, что в настоящее время на основании приказа МП РК ведется дополнительный набор детей из социально уязвимых слоев населения. Прием документов ведется до 23 августа текущего года, – добавили представители ведомства.

Также, как рассказали участники брифинга, в 2022 году расходы фонда «Всеобуч» составили 1,9 млрд тенге. До 25 августа все учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей будут обеспечены новой школьной формой и обувью.

Наряду с этим в рамках Года детей, объявленного президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, в регионе проходит акция «Дорога в школу». 3345 детей уже получили спонсорскую материальную помощь в виде школьной, спортивной формы, обуви, канцелярских товаров на сумму более 22 млн тенге.

Вместе с тем, как сообщили в ведомстве, вопрос создания безопасных условий для детей в организациях образования находится в приоритете. С этой целью 100% общеобразовательных школ и дошкольных учреждений области оснащены системами видеонаблюдения.