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Проломил череп, сломал нос – отец избил сына в Алматы

отец избил сына в Алматы Фото: pexels
15 августа в Алматы отец избил несовершеннолетнего сына. Мальчик попал в больницу, передает Zakon.kz.
У юноши диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, вдавленный перелом передней стенки лобной пазухи, перелом костей носа. Пресс-служба ДП Алматы

Управлением полиции Алатауского района проводится досудебное расследование.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

Ход расследования взят на контроль руководством Департамента полиции Алматы.

Ранее в СМИ сообщали, что отец избил сына за то, что он не читал намаз.

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