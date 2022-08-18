Проломил череп, сломал нос – отец избил сына в Алматы

15 августа в Алматы отец избил несовершеннолетнего сына. Мальчик попал в больницу, передает Zakon.kz.

У юноши диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, вдавленный перелом передней стенки лобной пазухи, перелом костей носа. Пресс-служба ДП Алматы

Управлением полиции Алатауского района проводится досудебное расследование.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

Ход расследования взят на контроль руководством Департамента полиции Алматы.

Ранее в СМИ сообщали, что отец избил сына за то, что он не читал намаз.