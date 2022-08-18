Оформляла кредиты: женщина обманула жителей Атырауской области на 40 млн тенге

Житель Атырау обратился в полицию с заявлением о присвоении 400 тыс. тенге мошенниками. Подозреваемой оказалась 35-летняя уроженка Карагандинской области, передает Zakon.kz.

По материалам дела, злоумышленница втиралась в доверие к гражданам. Затем оформляла на них товарные кредиты.

Так, подозреваемая обманула 40 жителей Атырауской области, причинив ущерб на сумму около 40 млн тенге.

По данному факту проводится расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемая задержана в Алматы и водворена в ИВС в соответствии со ст. 128 УПК РК.