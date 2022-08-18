Налет на магазин в Алматы – вооруженный официант в маске попал на видео
Фото: Zakon.kz
В Алматы было совершено вооруженное ограбление продуктового магазина, сообщает Zakon.kz.
Неизвестный под видом клиента зашел в круглосуточный продуктовый магазин, расположенный по ул. Розыбакиева, и под угрозой пистолета похитил из кассы деньги. Охранник и кассир, опасаясь за свои жизни, выполнили требования налетчика и отдали ему выручку. С целью раскрытия данного преступления была создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных оперативников криминальной полиции и районного УП. Заместитель начальника ДП города Алматы Дидар Аханов
Спустя сутки подозреваемый был задержан с помощью полицейского спецназа.
На его рабочем месте, в одном из кафе, где он трудится официантом, в раздевалке для персонала найдена сумка, в которой хранились вещественные доказательства, а именно пистолет, замаскированный под зажигалку, одежда, в которой подозреваемый был в момент нападения, и другой инвентарь. Дидар Аханов
Нападавшим оказался гр. Т., 1998 года рождения, житель города Шымкента.
Сейчас установлена его причастность к еще двум ограблениям продуктовых магазинов. Почерк совершения преступлений идентичен. Проводим экспертизу. Подозреваемый взят под стражу. Дидар Аханов
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