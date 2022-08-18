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Экс-первая ракетка мира Эшли Барти будет работать на телевидении

Теннис Новая работа Фото: Instagram/ashbarty
Финалистка и чемпионка всех четырех турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка планеты Эшли Барти из Австралии, которая внезапно закончила карьеру в начале 2022 года, нашла себе новое место работы, сообщает Zakon.kz.

26-летняя Эшли Барти продолжит свой рабочий стаж в крупнейшей австралийской телекоммуникационной компании Optus, передает Daily Mail. Пока не известно, какую должность там займет и какие обязанности будет выполнять экс-теннисистка.

Вдохновение всегда было путеводной звездой в моей жизни, я не могу дождаться момента, когда начну вместе с Optus помогать австралийцам вдохновляться и становиться лучшей версией себя.Эшли Барти

В начале нынешнего года австралийка шокировала весь теннисный мир, объявив о завершении карьеры, когда была на пике своих достижений. И это произошло в самые золотые годы теннисистки, ей сейчас 26 лет. Для сравнения, старшая из сестер Уильямс – Винус, которой 42 года, до сих пор играет.

Теннис Новая работа

Фото: Instagram/ashbarty

30 июля 2022 года Эшли Барти вышла замуж. Ее муж Гарри Киссик играет в гольф, они познакомилась в 2016 году в Квинсленде.

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Австралия
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