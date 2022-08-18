Экс-первая ракетка мира Эшли Барти будет работать на телевидении
26-летняя Эшли Барти продолжит свой рабочий стаж в крупнейшей австралийской телекоммуникационной компании Optus, передает Daily Mail. Пока не известно, какую должность там займет и какие обязанности будет выполнять экс-теннисистка.
Вдохновение всегда было путеводной звездой в моей жизни, я не могу дождаться момента, когда начну вместе с Optus помогать австралийцам вдохновляться и становиться лучшей версией себя.Эшли Барти
В начале нынешнего года австралийка шокировала весь теннисный мир, объявив о завершении карьеры, когда была на пике своих достижений. И это произошло в самые золотые годы теннисистки, ей сейчас 26 лет. Для сравнения, старшая из сестер Уильямс – Винус, которой 42 года, до сих пор играет.
Фото: Instagram/ashbarty
30 июля 2022 года Эшли Барти вышла замуж. Ее муж Гарри Киссик играет в гольф, они познакомилась в 2016 году в Квинсленде.
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