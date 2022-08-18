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В Алматы пожарные спасли из огня 14-летнюю девочку

В Алматы пожарные спасли из огня 14-летнюю девочку Фото: Zakon.kz
Из горящего дома в Жетысуском районе Алматы пожарные спасли 14-летнюю девочку, передает Zakon.kz.
18 августа в 07:59 поступило сообщение о пожаре по адресу: Жетысуский район, ул. Венецианова, д. 65. Пожарные расчеты были направлены по повышенному рангу вызова. Через 4 минуты после прибытия первых подразделений специализированного отряда обнаружено горение открытым пламенем кровли времянки с мансардным помещением, пристроенной к частному жилому дому, на общей площади 80 кв. м. ДЧС Алматы

Очевидцы сообщили, что в доме никого нет. Однако пожарные обнаружили девочку 2008 г.р., запертую в помещении первого этажа.

Вскрыв входную дверь, пожарные ПЧ-8 и спецотряда вывели подростка на безопасное место и передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. ДЧС Алматы

Пожар локализован за 19 минут, полностью ликвидирован в 08:36.

В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

В тушении пожара было задействовано девять единиц техники, 36 человек личного состава специализированного отряда.

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Анастасия Стативкина
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