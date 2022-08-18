Женщина и подросток скончались в ДТП в Алматинской области

По факту ДТП полиция зарегистрировала уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее гибель двух и более лиц». Назначен ряд экспертиз, сообщает Zakon.kz.

На 109-м километре трассы Алматы – Шелек – Хоргос произошло смертельное ДТП.

По словам очевидцев, водитель Hyundai Sonata и Daewoo Nexia ехали по трассе в восточном направлении в сторону Шелека. Свидетели рассказали, что водитель Hyundai перестраивался из ряда в ряд. После затяжного поворота он врезался в Daewoo передней правой стороной.

Фото: Zakon.kz

Оба водителя потеряли управление и вылетели в сторону обочины. Позже водитель Hyundai смог восстановить управление, а водитель Daewoo вылетел в кювет и «кувыркался» на протяжении более 30 метров.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП погибли женщина и девочка 2006 года рождения.

Фото: Zakon.kz

В ДП Алматинской области сообщили, что ДТП произошло в 13:40. За рулем Hyundai находился 27-летний мужчина. По факту ДТП полицейские зарегистрировали уголовное дело по ст. 345, ч. 4 УК РК, назначен ряд экспертиз.