Анкара поможет Киеву восстановить инфраструктуру страны

18 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры во Львове, передает Zakon.kz.

Турция подписала меморандум, согласно которому Анкара обязуется помочь Киеву в восстановлении инфраструктуры Украины, сообщают «Известия».

В Киеве рассчитывают, что турецкие бизнес- и госструктуры будут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь.

Рассчитываем, что уже совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления. Уже в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа по вопросам восстановления, где будем прорабатывать механизмы привлечения турецких инвестиций, а также развивать конкретные проекты для сотрудничества. Министерство инфраструктуры Украины

По данным турецкого ТВ, президент Турции во время переговоров собирается предложить президенту Украины организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Другой турецкий телеканал, CNN Turk, ссылаясь на источники, сообщал, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения дорожной карты по Украине.