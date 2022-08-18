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Анкара поможет Киеву восстановить инфраструктуру страны

Турция восстановит инфраструктуру Украины Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
18 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры во Львове, передает Zakon.kz.

Турция подписала меморандум, согласно которому Анкара обязуется помочь Киеву в восстановлении инфраструктуры Украины, сообщают «Известия».

В Киеве рассчитывают, что турецкие бизнес- и госструктуры будут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь.

Рассчитываем, что уже совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления. Уже в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа по вопросам восстановления, где будем прорабатывать механизмы привлечения турецких инвестиций, а также развивать конкретные проекты для сотрудничества.Министерство инфраструктуры Украины

По данным турецкого ТВ, президент Турции во время переговоров собирается предложить президенту Украины организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Другой турецкий телеканал, CNN Turk, ссылаясь на источники, сообщал, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения дорожной карты по Украине.

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