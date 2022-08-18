Двойное убийство в Актау: очевидцы рассказали подробности

Жертв могло быть больше. В ту кровавую ночь в компании была еще одна девушка. Над ней убийца надругался, но убить не успел. Она сумела сбежать к соседям, передает Zakon.kz.

Двойное убийство на съемной квартире потрясло жителей Актау. По словам очевидцев, квартиру на сутки сняла молодая пара. Позже к ним присоединились еще парень и девушка, сообщает телеканал «Астана».

В какой-то момент один из мужчин приревновал свою избранницу. В качестве мести он зарезал ее и того самого «соперника».

Я услышала шум около 5 утра, выглянула в окно, но все прекратилось. Утром соседи снизу уже рассказали, что в квартире произошло двойное убийство. Соседка Ляззат Достанова

Около пяти утра на помощь звала чудом оставшаяся в живых девушка, рассказывают соседи снизу. Ей удалось выбежать из рук убийцы и забежать к ним домой. Пострадавшая рассказала, что ее насиловали и избивали.

Сестра будит меня и рассказывает о том, что к нам в дом забралась вот эта девушка в нижнем белье, и она убежала от этого маньяка, и то, что у них там, на восьмом этаже, убийство произошло. Она говорила, что та была в нижнем белье, прикрывалась как-то, согнутая ходила. Сестра вызывала, да, полицию. Сосед Аркен Кузбек

Предполагаемого убийцу нашли буквально по горячим следам.

Установлен и задержан 28-летний подозреваемый, который доставлен в Управление полиции Актау. Данный факт зарегистрирован по ст. 99, ч. 2 УК РК «Убийство». Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева

Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.