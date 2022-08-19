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В ВОЗ рекомендовали вакцинироваться от COVID-19 не больше трех раз

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Один из способов вакцинации от COVID-19 – введение двухкомпонентного препарата. При ревакцинации возможно введение бустера, сообщает Zakon.kz.

Повторное введение бустерной вакцины от COVID-19 рекомендуется только для людей, имеющих повышенные риски осложнений. Об этом заявил председатель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото, сообщает РИА Новости.

Рекомендация направлена на борьбу с пандемией и смертностью среди населения, подверженного высокому риску, но не является общей рекомендацией вакцинировать все население после первого введения бустера, как описано в дорожной карте. Это означает, что это избирательно делается в группах населения, которые, по нашему мнению, подвергаются наибольшему риску.Алехандро Кравиото

По словам ученого, эксперты рекомендовали второй бустер для людей из групп с наивысшим приоритетом через четыре-шесть месяцев после завершения первичной процедуры.

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