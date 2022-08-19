У нападающего «Барселоны» украли часы за 70 тысяч евро

После признания преступника полицейские нашли часы, которые были закопаны в садах недалеко от базы «Барселоны», сообщает Zakon.kz.

У Роберта Левандовского украли часы за 70 тысяч евро. Случилось это в 18 августа днем около базы «Барселоны», сообщает Sports.ru.

Поляк ехал на тренировку, на кольцевой развязке около тренировочного комплекса его ждали фанаты. По словам одного очевидца, вор открыл пассажирскую дверь автомобиля, намереваясь украсть мобильник.

Ограбление случилось после того, как Левандовски опустил окно автомобиля, чтобы дать автографы троим людям. В это время четвертый ворвался внутрь и выхватил часы – престижную модель Patek Phillippe стоимостью 70 тысяч евро.

Левандовски пытался поймать вора и вернуть свои часы, но преступник убежал, и футболист потерял его из виду. Задержать вора помогла полиция.

После признания преступника полицейские нашли часы, которые были закопаны в садах недалеко от базы «Барсы».