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В Британии обсуждают возможную связь избыточной смертности с карантином

ИВЛ, кровать Фото: Zakon.kz
С начала июня Национальная статистическая служба Соединенного Королевства зафиксировала в стране на 10 тыс. больше смертей, чем в среднем за пятилетний период, или около 1089 каждую неделю, передает Zakon.kz.

Как пишет издание The Daily Telegraph, в медицинских организациях связывают повышение смертности с карантинами, которые вводили в стране в 2020-2021 годах из-за пандемии коронавируса.

Сотни и сотни людей умирают каждую неделю – что происходит? С моей точки зрения, движущей силой являются задержки с обращением к врачу и получением помощи. Ежедневная статистика по COVID-19 требовала внимания всей страны, а на эти ужасающие цифры почти не смотрят. Необходимо немедленно провести полное и срочное расследование. Директор частной медицинской компании Doctorcall Чарльз Левинсон

По мнению Британской медицинской ассоциации 6,63 млн человек ожидали своей очереди для прохождения стационарного лечения в больницах. Для сравнения: в феврале 2020 года, до введения карантинных мер, число ожидающих своей очереди составляло 4,43 млн человек.

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