Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Небольшой спад заболеваемости коронавирусом выявили в Казахстане

медик за компьютером Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18 августа в Казахстане сообщили в МВК. В сравнении с предыдущим днем число заболевших уменьшилось на 218 человек, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 951 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 163,

  • в Алматы – 80,

  • в Шымкенте – 9,

  • в Акмолинской области – 79,

  • в Актюбинской области – 23,

  • в Алматинской области – 18,

  • в Жетысуской области – 22,

  • в Атырауской области – 37,

  • в ВКО – 18,

  • в Абайской области – 11,

  • в Жамбылской области – 16,

  • в ЗКО – 93,

  • в Карагандинской области – 118,

  • в Улытауской области – 19,

  • в Костанайской области – 79,

  • в Кызылординской области – 22,

  • в Мангистауской области – 31,

  • в Павлодарской области – 62,

  • в СКО – 44,

  • в Туркестанской области – 7.

Всего в стране подтверждено 1 381 911 случаев.

1338 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в Нур-Султане – 607,

  • в Алматы – 80,

  • в Алматинской области – 39,

  • в Жетысуской области – 122,

  • в Атырауской области – 17,

  • в ВКО – 79,

  • в Абайской области – 30,

  • в ЗКО – 14,

  • в Карагандинской области – 197,

  • в Улытауской области – 17,

  • в Костанайской области – 47,

  • в Кызылординской области – 14,

  • в Мангистауской области – 28,

  • в Павлодарской области – 31,

  • в СКО – 0,

  • в Туркестанской области – 16.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 347 027 человек.

Читайте также

В ВОЗ рекомендовали вакцинироваться от COVID-19 не больше трех раз

Специалисты объяснили, почему ноги могут неприятно пахнуть

Эксперты назвали 10 способов быстро заснуть без снотворного

Елена Беляева
COVID-19 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ядерная война между США и Россией
Ученые назвали страны с наибольшими шансами выживания в ядерной войне
Назначены руководители ДЭР трех новых областей
Назначены руководители ДЭР трех новых областей
квартиры, дома
Покупать сейчас или подождать – эксперты рассказали о ситуации на рынке жилья
курс иностранной валюты на торгах
Курс тенге снизился на торгах
увеличенная популяция майны вытесняет местных птиц
Орнитологи: завезенная майна вытесняет «коренных» пернатых Алматы
Топ-4 женских знаков зодиака, которые рискуют остаться без детей
Топ-4 женских знаков зодиака, представительницы которых рискуют остаться без детей
Теннис Победа США
Елена Рыбакина победила двукратную чемпионку турниров «Большого шлема»
курс валют в обменных пунктах
Курсы валют на 18 августа в обменных пунктах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления