Небольшой спад заболеваемости коронавирусом выявили в Казахстане
За прошедшие сутки зарегистрирован 951 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 163,
в Алматы – 80,
в Шымкенте – 9,
в Акмолинской области – 79,
в Актюбинской области – 23,
в Алматинской области – 18,
в Жетысуской области – 22,
в Атырауской области – 37,
в ВКО – 18,
в Абайской области – 11,
в Жамбылской области – 16,
в ЗКО – 93,
в Карагандинской области – 118,
в Улытауской области – 19,
в Костанайской области – 79,
в Кызылординской области – 22,
в Мангистауской области – 31,
в Павлодарской области – 62,
в СКО – 44,
в Туркестанской области – 7.
Всего в стране подтверждено 1 381 911 случаев.
1338 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в Нур-Султане – 607,
в Алматы – 80,
в Алматинской области – 39,
в Жетысуской области – 122,
в Атырауской области – 17,
в ВКО – 79,
в Абайской области – 30,
в ЗКО – 14,
в Карагандинской области – 197,
в Улытауской области – 17,
в Костанайской области – 47,
в Кызылординской области – 14,
в Мангистауской области – 28,
в Павлодарской области – 31,
в СКО – 0,
в Туркестанской области – 16.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 347 027 человек.