Небольшой спад заболеваемости коронавирусом выявили в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18 августа в Казахстане сообщили в МВК. В сравнении с предыдущим днем число заболевших уменьшилось на 218 человек, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 951 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 163,

в Алматы – 80,

в Шымкенте – 9,

в Акмолинской области – 79,

в Актюбинской области – 23,

в Алматинской области – 18,

в Жетысуской области – 22,

в Атырауской области – 37,

в ВКО – 18,

в Абайской области – 11,

в Жамбылской области – 16,

в ЗКО – 93,

в Карагандинской области – 118,

в Улытауской области – 19,

в Костанайской области – 79,

в Кызылординской области – 22,

в Мангистауской области – 31,

в Павлодарской области – 62,

в СКО – 44,

в Туркестанской области – 7. Всего в стране подтверждено 1 381 911 случаев. 1338 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Нур-Султане – 607,

в Алматы – 80,

в Алматинской области – 39,

в Жетысуской области – 122,

в Атырауской области – 17,

в ВКО – 79,

в Абайской области – 30,

в ЗКО – 14,

в Карагандинской области – 197,

в Улытауской области – 17,

в Костанайской области – 47,

в Кызылординской области – 14,

в Мангистауской области – 28,

в Павлодарской области – 31,

в СКО – 0,

в Туркестанской области – 16. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 347 027 человек. Читайте также В ВОЗ рекомендовали вакцинироваться от COVID-19 не больше трех раз Специалисты объяснили, почему ноги могут неприятно пахнуть Эксперты назвали 10 способов быстро заснуть без снотворного

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