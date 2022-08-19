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Президенту Бразилии грозит тюремный срок за дезинформацию о COVID-19

президент Бразилии Фото: Facebook/Jair Messias Bolsonaro
Федеральная полиция призвала Верховной суд страны предъявить обвинения главе государства Жаиру Болсонару за дезинформацию о пандемии, которая унесла жизни более 680 тыс. бразильцев, передает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, полицейские хотят допросить президента, так как подозревают его в том, что он подстрекал граждан нарушать масочным режим и отказаться от вакцинации.

Президент сознательно распространял дезинформацию о том, что жертвы испанского гриппа на самом деле умерли в результате бактериальной пневмонии, вызванной использованием масок, тем самым заставляя людей отказываться от защитных средств в рамках борьбы с коронавирусом, когда ношение масок было обязательным, – говорится в письме следователей, направленном в Верховный суд.

Также отмечается, что Болсонару обвиняют в ложном утверждении о связи вакцин против коронавируса с распространением ВИЧ, преднамеренной задержке закупок соответствующих препаратов и продвижении «шарлатанских лекарств».

Если президента признают виновным, то по местным законам ему грозит до шести месяцев тюрьмы.

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