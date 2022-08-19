Организаторы финпирамиды часть денег размещали на депозитах и получали доход

Департаментом АФМ по Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении двух организаторов финпирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путем, передает Zakon.kz.

Схема привлечения вкладчиков предусматривала внесение 2 тыс. долларов и получение вместо них 6,9 тыс. долларов на фиктивном счету карты путешественника. Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до 80% стоимости услуг в зарубежных отелях.

При отсутствии денег предлагался онлайн-кредит на покупку 5 смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо них на мнимый счет в приложении Qnet Mobile поступали так называемые «Экарды». Их можно было использовать при покупке карты путешественника. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Организаторы часть преступного дохода в сумме 8,5 млн тенге разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту.

Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия в порядке ст. 201 УПК РК не разглашается.