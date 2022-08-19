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BLAST Premier Fall Groups: чего ожидать от открытия турнира Parimatch

BLAST Premier Fall Groups: чего ожидать от открытия турнира Фото: Parimatch
С 19 по 28 августа в Копенгагене пройдет следующий этап серии киберспортивных турниров по CS:GO, BLAST Premier: Fall Groups 2022. На кону стоят не только призовые 177,5 тыс. долларов, но и шесть слотов в финале осеннего сезона.

За путевки в BLAST Premier: Fall Finals 2022 будут бороться 12 команд. В результате жеребьевки участников распределили следующим образом:

  • Группа А: Vitality, OG, NiP, Astralis;

  • Группа B: NaVi, G2, Liquid, Complexity;

  • Группа С: FaZe, Evil Geniuses, BIG, Heroic.

Первые матчи выглядят многообещающе.

Открывают чемпионат 19 августа французский коллектив Team Vitality и OG, для которого CS:GO относительно новая дисциплина. Обе команды обновили составы перед новым сезоном. На замену Кевина «misutaaa» Рабье в Vitality перешел израильский игрок Лотан «Spinx» Гилади, для которого предстоящий турнир станет первым испытанием в новом коллективе. OG объявили о приобретении снайпера Абдула «degster» Гасанова. Новичок уже заявил, что рассчитывает добраться как минимум до полуфинала.

Коэффициенты от Parimatch:

Vitality - 1.68, OG - 2.11

Следом играют Astralis, самая титулованная команда по CS:GO, и Ninjas in Pajamas, самая непредсказуемая. В рейтинге HLTV соперников разделяет всего одна строчка — NiP удалось подняться до пятого места, тогда как Astralis крепко стоит на четвертом. Мнения насчет того, кто является фаворитом матча, разделились. Кто-то считает, что Astralis в последнее время сильно сдает позиции, кто-то продолжает верить в команду, которая когда-то побила рекорд, выиграв четыре мейджора.

Коэффициенты от Parimatch:

NiP – 1.80, Astralis – 1.95

На выходных нас ждут не менее интересные встречи: Navi — Complexity, G2 — Liquid, FaZe — Evil Geniuses и Heroic — BIG.

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