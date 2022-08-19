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Любопытный зверь попал в фотоловушку нацпарка «Алтын-Эмель»

Любопытного зверя зафиксировала фотоловушка нацпарка «Алтын-Эмель» Фото: скриншот видео
Фотоловушка национального парка «Алтын-Эмель» зафиксировала любопытного снежного барса, передает Zakon.kz.
На кадрах видно, как любопытный зверь заметил камеру и стал с ней играть. Сотрудники поясняют, что животные попадают в кадр случайно, а ловушкой они интересуются как необычным явлением в лесу.Пресс-служба Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК

Как отметили в ведомстве, чтобы отслеживать передвижение диких животных, в нацпарке установлено 15 фотоловушек.

Снежные барсы часто попадают в объектив.Пресс-служба МЭГПР РК

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