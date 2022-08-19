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Срочник внезапно скончался на границе в Атырауской области

КНБ, экспрертиза Фото: gov.kz
17 августа в период несения службы на одном из участков государственной границы в Атырауской области скончался военнослужащий срочной службы Нурбек Ергалиев.

По результатам судебно-медицинской экспертизы констатирована «внезапная сердечная смерть».

Возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащего.

Руководство и личный состав Пограничной службы КНБ выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего, принимают меры по оказанию необходимой помощи его семье. Пресс-служба КНБ РК

 

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Ирина Лукичева
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