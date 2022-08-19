Срочник внезапно скончался на границе в Атырауской области

Фото: gov.kz

17 августа в период несения службы на одном из участков государственной границы в Атырауской области скончался военнослужащий срочной службы Нурбек Ергалиев.

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