Алихан Смаилов поручил создать «зеленый пояс» вокруг Павлодара

Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область. В регионе глава правительства ознакомится с темпами роста промышленности и сельского хозяйства, ходом модернизации социальной инфраструктуры, передает Zakon.kz.

Алихан Смаилов в первую очередь посетил крестьянское хозяйство ТОО «AgroTrade PV», которое на площади 1700 га занимается выращиванием картофеля с применением современных оросительных технологий.

Кроме того, на предприятии возведено овощехранилище мощностью 10 тыс. тонн, а также ведется строительство молочно-товарной фермы мощностью 10 тыс. тонн молока в год.

Фото: primeminister.kz

Общий объем инвестиций в проект составил 11 млрд тенге, из которых 7,6 млрд тенге льготного кредитование по линии «Аграрной кредитной корпорации» и 2,7 млрд тенге субсидирование.

Ознакомившись с работой хозяйства, глава правительства отметил необходимость реализации подобных проектов и в других регионах.

Фото: primeminister.kz

Сейчас на фоне обострения вопросов продовольственной безопасности и роста цен на продукты питания во всем мире следует делать акцент на развитии сельскохозяйственных проектов, где применяются современные водосберегающие технологии. Считаю, что такие проекты необходимо тиражировать и в других регионах. При определенной поддержке государства это даст большой социальный и экономический эффект, - сказал премьер-министр.

Здесь же Алихан Смаилов провел встречу с руководителями региональных сельхозформирований, на которой поднимались вопросы субсидирования семеноводства, приобретения сельскохозяйственной техники и минеральных удобрений, развития животноводства и поддержки отрасли птицеводства.

По каждому озвученному вопросу глава правительства дал детальный комментарий и поручил руководству области держать их на контроле.

Затем премьер-министр ознакомился с деятельностью Казахстанского электролизного завода мощностью 250 тыс. тонн алюминия в год, который направляет продукцию на внутренний рынок, а также экспортирует в Турцию, Нидерланды, Бразилию, США, Италию, Болгарию, Польшу, Норвегию и ряд других стран.

Алихан Смаилов отметил, что завод вносит существенный вклад в экономику области и ответственно подходит к своим социальным обязанностям. Вместе с тем, добавил премьер-министр, необходимо сохранять темпы производства и экспортоориентированность, а также выходить на новые рынки сбыта.

Фото: primeminister.kz

На предприятии Алихан Смаилов провел встречу с руководителями крупных промышленных предприятий, в том числе ТОО «Евразийская Группа», АО «Алюминий Казахстана», АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» и АО «Транснациональная компания «Казхром».

На встрече обсуждались вопросы перехода на современные технологии производства, охраны окружающей среды, уменьшения выбросов в атмосферу и внедрения систем автоматического мониторинга за качеством атмосферного воздуха.

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр подчеркнул, что совместно с крупными предприятиями необходимо проработать вопрос создания «зеленого пояса» вокруг Павлодара, что позволит значительно улучшить экологию города.

Снижение выбросов и переработка отходов производства – одни из самых актуальных вопросов, особенно для жителей области, поэтому нам нужны ощутимые результаты в этом направлении. Крупным предприятиям необходимо переходить на передовые экологичные и доступные технологии. Горнометаллургическим и энергетическим промышленным предприятиям необходимо разработать стратегию по сокращению, переработке и повторному использованию отходов производства. Алихан Смаилов

Акимату области совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов и предприятиями поручено провести научно-исследовательскую работу по применению современных технологий снижения выбросов и переработки промышленных отходов.

Фото: primeminister.kz

Далее глава правительства посетил предприятие ТОО «Стекломир» по производству архитектурных стеклопакетов и предметов интерьера из стекла, которое в разные годы получило господдержку по программам «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей». Продукция компании реализуется на внутреннем рынке и в соседних странах.

Алихан Смаилов отметил, что на фоне развития строительной отрасли растет потребность в стройматериалах. В этой связи Правительство готово всячески поддерживать данное производственное направление.

Мы приветствуем активность отечественных производителей стройматериалов. Такие предприятия позволяют нам значительно снижать расходы на строительство и уменьшать зависимость от колебаний мировых цен, – заключил премьер-министр.