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Выходные с АПЛ: какие матчи стоит посмотреть

Выходные с АПЛ: какие матчи стоит посмотреть Фото: Parimatch
Конец недели обещает порадовать всех любителей футбола красивыми матчами Английской Премьер-лиги, где сыграют официальные партнеры Parimatch: «Лестер Сити» и «Челси».

«Лестер Сити» – «Саутгемптон»

20 августа, 20:00

Соперники идут практически вровень по очкам в турнирной таблице Английской Премьер-лиги с небольшой разницей мячей. Но «Саутгемптон» уже находится в шаге от зоны выбывания — команде крайне необходима победа, а значит, ей придется постараться. Последние матчи для клубов обернулись по-разному. «Лестер Сити» потерпел поражение от «Арсенала» со счетом 4:2, тогда как «святые» сыграли вничью.

Большой потерей для «лис» стала травма полузащитника Харви Барнса, из-за которой главному тренеру Брендану Роджерсу пришлось отказаться от запланированной схемы 4-3-3 и перейти к 3-5-1-1. В преддверии матча с «Саутгемптоном» Барнс опубликовал фото с тренировки, что дает болельщикам «Лестера» надежду на скорое возвращение одного из ключевых игроков и последующего взлета клуба в таблице АПЛ.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 1.83, Х – 3.90, П2 – 4.00

«Лидс Юнайтед» – «Челси»

21 августа, 19:00

«Синие» сыграли захватывающую ничью 2:2 с «Тоттенхэмом» в последнем матче. Команда шла достаточно хорошо, чтобы обеспечить победу, но удар головой Гарри Кейна в добавленное время завершил встречу вничью. «Челси» будет стремиться забрать три очка в следующем матче Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» в воскресенье, 21 августа. Подопечные Тухеля в настоящее время находятся на седьмой позиции в турнирной таблице, имея четыре очка в двух играх.

«Лидс Юнайтед» начал сезон на позитивной ноте с победы над «Вулверхэмптоном». «Павлины» в настоящее время находятся на шестой позиции в таблице, имея, как и «Синие», четыре очка в двух матчах. Для «Лидса» будет непростой задачей избежать домашнего поражения на стадионе «Элланд Роуд», когда они примут «Челси».

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 5.50, Х – 4.30, П2 – 1.57

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