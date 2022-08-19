Афганистан готов дать России изюм и лекарственные травы взамен на нефть

Кабул в обмен на поставки нефтепродуктов и товаров из России мог бы предложить Москве добываемые в стране полезные ископаемые, а также поставки изюма и лекарственных трав. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи, передает Zakon.kz.

Ранее в пятницу он заявил, что Кабул хотел бы до конца года договориться с Москвой о поставках около 1 миллиона тонн бензина и 1 миллиона тонн дизельного топлива, пишет Ria.ru.

Нынешнее афганское правительство контролирует территорию всей страны, ситуация безопасна. И сейчас мы можем предоставить России какие-то свои полезные ископаемые в обмен на импорт из России, в том числе на продукты и энергоресурсы из России, – сказал министр.

Он уточнил, что Афганистан богат сухофруктами и изюмом, а также лекарственными травами.

Например, на лекарственные травы цены сейчас очень высоки, а Россия нуждается в таком сырье для медицины. И мы можем использовать их в бартерной торговле. Мы можем поставлять сырье на российские фабрики, как это мы уже делаем сейчас с Китаем, – подчеркнул Азизи.