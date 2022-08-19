Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Афганистан готов дать России изюм и лекарственные травы взамен на нефть

Россия, Афганистана Фото: pexels
Кабул в обмен на поставки нефтепродуктов и товаров из России мог бы предложить Москве добываемые в стране полезные ископаемые, а также поставки изюма и лекарственных трав. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи, передает Zakon.kz.

Ранее в пятницу он заявил, что Кабул хотел бы до конца года договориться с Москвой о поставках около 1 миллиона тонн бензина и 1 миллиона тонн дизельного топлива, пишет Ria.ru.

Нынешнее афганское правительство контролирует территорию всей страны, ситуация безопасна. И сейчас мы можем предоставить России какие-то свои полезные ископаемые в обмен на импорт из России, в том числе на продукты и энергоресурсы из России, – сказал министр.

Он уточнил, что Афганистан богат сухофруктами и изюмом, а также лекарственными травами.

Например, на лекарственные травы цены сейчас очень высоки, а Россия нуждается в таком сырье для медицины. И мы можем использовать их в бартерной торговле. Мы можем поставлять сырье на российские фабрики, как это мы уже делаем сейчас с Китаем, – подчеркнул Азизи.

Читайте также

Президенту Бразилии грозит тюремный срок за дезинформацию о COVID-19

В Британии обсуждают возможную связь избыточной смертности с карантином

Генсек ООН заявил о необходимости демилитаризации Запорожской АЭС

Ирина Лукичева
Россия Афганистан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ядерная война между США и Россией
Ученые назвали страны с наибольшими шансами выживания в ядерной войне
школы
Какие школы в Казахстане перейдут на пятидневку c нового учебного года
квартиры, дома
Покупать сейчас или подождать – эксперты рассказали о ситуации на рынке жилья
Школьные каникулы 2022-2023 в Казахстане
Школьные каникулы: как будут отдыхать дети в новом учебном году
Назначены руководители ДЭР трех новых областей
Назначены руководители ДЭР трех новых областей
SPA-салон с необычными услугами прикрыли в Нур-Султане
SPA-салон с необычными услугами прикрыли в Нур-Султане
курс иностранной валюты на торгах
Курс тенге снизился на торгах
дефицит воды в Казахстане
Дефицит воды может привести к конфликтам в Центральной Азии – эксперт
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления