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Все больше казахстанских студентов совмещают работу и учебу

вакансии, работа, онлайн Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В 2022 году количество соискателей-студентов выросло на 139% по сравнению с прошлым годом. На резюме учащихся приходится 34% от всего объема анкет, передает Zakon.kz.

Специалисты ведущей онлайн-платформы по поиску работы в Казахстане и СНГ HeadHunter проанализировали динамику резюме соискателей в возрасте от 18 до 22 лет и пришли к выводу, что с каждым годом все больше и больше студентов выходят на рынок труда.

 Самыми желанными вакансиями среди учащихся оказались:

  • продавец-консультант, продавец-кассир (13,4%);

  • курьер (6,7%);

  • менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами (5,9%);

  • официант, бармен, бариста (4,6%);

  • кредитный специалист (4,3%);

  • администратор (4%);

  • водитель (3,9%);

  • учитель, преподаватель, педагог (3,6%);

  • оператор call-центра, специалист контактного центра (3,1%);

  • бухгалтер (2,3%).

Реже всего в резюме соискателей встречались профессии маляра, зоотехника, сварщика, дворника и автомойщика – менее 2% по Казахстану.

Исследование также показало, что средняя зарплата, на которую рассчитывают студенты по стране, составляет 170 тыс. тенге.

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