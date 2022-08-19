Все больше казахстанских студентов совмещают работу и учебу
Специалисты ведущей онлайн-платформы по поиску работы в Казахстане и СНГ HeadHunter проанализировали динамику резюме соискателей в возрасте от 18 до 22 лет и пришли к выводу, что с каждым годом все больше и больше студентов выходят на рынок труда.
Самыми желанными вакансиями среди учащихся оказались:
продавец-консультант, продавец-кассир (13,4%);
курьер (6,7%);
менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами (5,9%);
официант, бармен, бариста (4,6%);
кредитный специалист (4,3%);
администратор (4%);
водитель (3,9%);
учитель, преподаватель, педагог (3,6%);
оператор call-центра, специалист контактного центра (3,1%);
бухгалтер (2,3%).
Реже всего в резюме соискателей встречались профессии маляра, зоотехника, сварщика, дворника и автомойщика – менее 2% по Казахстану.
Исследование также показало, что средняя зарплата, на которую рассчитывают студенты по стране, составляет 170 тыс. тенге.