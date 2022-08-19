Все больше казахстанских студентов совмещают работу и учебу

В 2022 году количество соискателей-студентов выросло на 139% по сравнению с прошлым годом. На резюме учащихся приходится 34% от всего объема анкет, передает Zakon.kz.

Специалисты ведущей онлайн-платформы по поиску работы в Казахстане и СНГ HeadHunter проанализировали динамику резюме соискателей в возрасте от 18 до 22 лет и пришли к выводу, что с каждым годом все больше и больше студентов выходят на рынок труда.

Самыми желанными вакансиями среди учащихся оказались:

продавец-консультант, продавец-кассир (13,4%);

курьер (6,7%);

менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами (5,9%);

официант, бармен, бариста (4,6%);

кредитный специалист (4,3%);

администратор (4%);

водитель (3,9%);

учитель, преподаватель, педагог (3,6%);

оператор call-центра, специалист контактного центра (3,1%);

бухгалтер (2,3%).

Реже всего в резюме соискателей встречались профессии маляра, зоотехника, сварщика, дворника и автомойщика – менее 2% по Казахстану.