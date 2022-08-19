Казахстанцы лишь наполовину обеспечены спортивной инфраструктурой

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как будут решать вопрос дефицита спортивной инфраструктуры в Казахстане, рассказал на брифинге в СЦК исполняющий обязанности председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Бекболат Байжанов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что министерство работает над поэтапным планом строительства и модернизации спортивных объектов в стране. На сегодняшний день обеспеченность всего Казахстана в спортивной инфраструктуре составляет 49%. Поэтому у нас в этом году будет строиться 10 физкультурно-оздоровительных комплексов. Также принято постановление, согласно которому до 2025 года появится 140 новых проектов. На это предусмотрено 136 млрд тенге. И.о. председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Бекболат Байжанов Напомним, вопросу развития массового спорта в Казахстане глава государства уделил особое внимание в своем послании, озвученном 1 сентября 2021 года. Залог здоровья – физическая культура. Вновь заявляю: нужно создавать все условия для занятия массовым и детским спортом. Акимам областей следует обеспечить поэтапное строительство спортивной инфраструктуры, – сказал тогда Касым-Жомарт Токаев. Читайте также Алихан Смаилов поручил создать «зеленый пояс» вокруг Павлодара Комплексный план по защите детей от насилия в школах разработают в Казахстане Ликвидировать трехсменные и аварийные школы поручил Тугжанов

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