В Туркестанской области развивают массовый спорт

В Туркестане завершается строительство административного здания и общежития строящейся школы олимпийского резерва. Пятиэтажное общежитие построено для обеспечения временного жилья учащихся, студентов и сотрудников данной школы.

Здание на 200 мест сдадут в эксплуатацию в октябре. Сегодня ведутся внутренние отделочные работы, размещается оборудование.

Под непосредственным руководством главы региона Умирзака Шукеева в Туркестанской области ведется большая работа по развитию массового спорта и спорта высших достижений. В целях усиления приоритетных направлений и развития спортивной инфраструктуры в Туркестане строят ряд новых и современных зданий. Глава региона, который уделяет большое внимание спорту, побывал на строительных площадках новых спортивных сооружений, строящихся в областном центре.

Умирзак Шукеев поручил ответственным лицам своевременно завершить работы и заняться благоустройством территории. Глава региона встретился с руководителями ответственных отраслей и дал ряд конкретных поручений, предупредил обратить особое внимание на качество стройки.

Все здания, строящиеся в Туркестане, используют передовые достижения современной архитектуры, сохраняя не только облик города, но и его исторический облик.

Все здания, строящиеся в Туркестане, выполнены в современном архитектурном стиле, они не только сохраняют облик города, но и гармонично вписываются в его историческую атмосферу.

По поручению Шукеева, который считает, что спорт – неотъемлемая часть жизни, в Туркестане ведется строительство Ледового дворца на 1200 человек. Новый центр спорта откроется в конце года.

Также построены новые спортивные объекты: теннисный центр для подготовки спортсменов высокого класса, спортивный комплекс Б. Саттарханова, конноспортивный комплекс.

Конноспортивный комплекс, расположенный на 35 гектарах, будет включать поло-клуб, манеж, площадку для стендовой стрельбы, площадку для стрельбы из лука, мост через канал и зону для верховой езды.

Близится к завершению строительство футбольной академии Turan, расположенной на 20 гектарах. Здесь намерены создать для спортсменов условия, как в лучших клубах Европы.

В новом комплексе 10 футбольных полей европейского стандарта, искусственное покрытие с системами полива и дренажа. В комплексе будут оборудованы кабинеты для допинг-контроля, построят гостиницу на 300 мест. Территорию футбольной академии благоустроят, подведут систему полива.

Также построен Гребной канал, не имеющий аналогов в стране.

Цель проекта — развитие в Казахстане всех видов гребного спорта по программе Олимпийских игр. Строительство спортивного комплекса в областном центре ведется в соответствии с международными требованиями. В водно-спортивном комплексе, расположенном на площади около 100 гектаров, построен канал протяженностью 2,5 километра.

После завершения второго этапа строительства здесь пройдут соревнования по таким популярным видам водного и пляжного спорта, как сапбординг, водные лыжи, флайбординг, вейксерфинг, канополо, драгонбот и пляжный футбол, волейбол, гандбол, регби.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области