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Творческие мастер-классы провели на выставке «Kids EXPO. Балалар әлемі» в Нур-Султане

Мастер-класс, рисование, Нур-Султан Фото: Zakon.kz
Участники выставки «Kids EXPO. Балалар әлемі» в Нур-Султане поделились впечатлениями о мероприятии и представили свои продукты для посетителей, передает корреспондент Zakon.kz.
Такие выставки – это хорошая возможность для наших товаров. Мы оснащаем оборудованием классы для школ. Мебель и учебное оборудование отечественного производства. Помимо этого, есть лабораторные датчики для кабинетов физики и химии. Рядом представлены наши ноутбуки различной комплектации – от самых простых для учебы до более продвинутых в техническом плане. Участник выставки, представитель «КазИнтерСервис» Нурперзент Капезов

Выставка, дети, Нур-Султан

Фото: Zakon.kz

По соседству представлена площадка центра обучения «Академии гениев». По словам менеджера Людмилы Тен, компания специализируется на интеллектуальных занятиях.

Для ребят есть робототехника, шахматы, конструирование, программирование. Линейка услуг очень широкая для детей от четырех до 18 лет. Интерес за эти два дня большой. Подходят посетители, представляем нашу линейку услуг, записываются на пробные занятия. Менеджер «Академии гениев» Людмила Тен

Помимо этого, на выставке представлены развивающие наборы, которые позволяют детям изучать робототехнику.

Дети, выставка, Нур-Султан

Фото: Zakon.kz

У нас есть инновационные наборы для робототехники. Программируется с помощью пластиковых блоков, они не ломаются и долговечные. После запуска робот выполняет все инструкции, которые написал ученик. Сам же ребенок понимает, как работают роботы, что такое код, как писать код. В последующем при изучении более сложных вещей в робототехнике он будет понимать и знать все принципы работы. Директор Pine Distribution Ержан Шаниев

Отдельно на территории выставки создана зона для творчества, где проходят мастер-классы по рисованию. Рядом представлена выставка картин отечественных художников и воспитанников кружков по рисованию.

Мастер-классы, выставка, Нур-Султан

Фото: Zakon.kz

Мастер-классы доступны для всех. На момент посещения рисованием увлеклись не только дети, но и взрослые.

Можно посмотреть на картины, но есть также и вещи с принтами картин наших художников. Интерес больше всего к мастер-классам. Причем рисовать хотят не только дети, но и взрослые. Как правило, взрослые детей за один столик сажают, а сами садятся за соседний стол. Чаще всего рисуют по готовой картинке, а именно –пейзажи или интерьерные картины. Руководитель креативной лаборатории Concept Art Полина Жукова

Мастер-классы, выставка, Нур-Султан

Фото: Zakon.kz

17 августа сообщалось, что ярмарка «Kids EXPO. Балалар әлемі» проходит в МВЦ EXPO в период с 17 по 21 августа с 12:00 до 21:00. Вход свободный. Организатор мероприятия – национальная компания QazExpoCongress при поддержке столичного акимата.

Выставка, дети, Нур-Султан

Фото: Zakon.kz

«Kids EXPO. Балалар әлемі» – это первый крупный городской проект, позволивший объединить представителей книжной, канцелярской, текстильной, образовательной и развлекательной индустрий, товаров и услуг для детей и их родителей на одной площадке.

Дети, выставка, Нур-Султан

Фото: Zakon.kz

Основной тематикой выставки являются образование, хобби, отдых, детская культура (журналы, книги и музыка), мир игр (игрушки, игры и поделки), детская мода и одежда, принадлежности и аксессуары, а также многое другое.

Выставка, мастер-классы, Нур-Султан

Фото: Zakon.kz

В течение пяти дней порядка 100 участников из числа местных товаропроизводителей, компаний и крупных брендов будут предлагать свою продукцию по самым приемлемым ценам.

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