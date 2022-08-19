Творческие мастер-классы провели на выставке «Kids EXPO. Балалар әлемі» в Нур-Султане

Участники выставки «Kids EXPO. Балалар әлемі» в Нур-Султане поделились впечатлениями о мероприятии и представили свои продукты для посетителей, передает корреспондент Zakon.kz.

Такие выставки – это хорошая возможность для наших товаров. Мы оснащаем оборудованием классы для школ. Мебель и учебное оборудование отечественного производства. Помимо этого, есть лабораторные датчики для кабинетов физики и химии. Рядом представлены наши ноутбуки различной комплектации – от самых простых для учебы до более продвинутых в техническом плане. Участник выставки, представитель «КазИнтерСервис» Нурперзент Капезов

Фото: Zakon.kz

По соседству представлена площадка центра обучения «Академии гениев». По словам менеджера Людмилы Тен, компания специализируется на интеллектуальных занятиях.

Для ребят есть робототехника, шахматы, конструирование, программирование. Линейка услуг очень широкая для детей от четырех до 18 лет. Интерес за эти два дня большой. Подходят посетители, представляем нашу линейку услуг, записываются на пробные занятия. Менеджер «Академии гениев» Людмила Тен

Помимо этого, на выставке представлены развивающие наборы, которые позволяют детям изучать робототехнику.

Фото: Zakon.kz

У нас есть инновационные наборы для робототехники. Программируется с помощью пластиковых блоков, они не ломаются и долговечные. После запуска робот выполняет все инструкции, которые написал ученик. Сам же ребенок понимает, как работают роботы, что такое код, как писать код. В последующем при изучении более сложных вещей в робототехнике он будет понимать и знать все принципы работы. Директор Pine Distribution Ержан Шаниев

Отдельно на территории выставки создана зона для творчества, где проходят мастер-классы по рисованию. Рядом представлена выставка картин отечественных художников и воспитанников кружков по рисованию.

Фото: Zakon.kz

Мастер-классы доступны для всех. На момент посещения рисованием увлеклись не только дети, но и взрослые.

Можно посмотреть на картины, но есть также и вещи с принтами картин наших художников. Интерес больше всего к мастер-классам. Причем рисовать хотят не только дети, но и взрослые. Как правило, взрослые детей за один столик сажают, а сами садятся за соседний стол. Чаще всего рисуют по готовой картинке, а именно –пейзажи или интерьерные картины. Руководитель креативной лаборатории Concept Art Полина Жукова

Фото: Zakon.kz

17 августа сообщалось, что ярмарка «Kids EXPO. Балалар әлемі» проходит в МВЦ EXPO в период с 17 по 21 августа с 12:00 до 21:00. Вход свободный. Организатор мероприятия – национальная компания QazExpoCongress при поддержке столичного акимата.

Фото: Zakon.kz