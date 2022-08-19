Как бороться с целлюлитом при помощи правильного питания

Диетолог Дарья Русакова рассказала, что помогают не только физические нагрузки, но и правильно подобранное питание, передает Zakon.kz.

По словам специалиста, в свой рацион следует включить как можно больше морепродуктов, свежих фруктов, овощей и пить не меньше двух литров воды в день. Также рекомендуется отказаться от сладкой и жирной пищи.

Большое количество сахара, как и большое количество соли, способствует задержке жидкости в подкожно-жировой клетчатке, что вызывает неровный рельеф. Кроме того, сахаросодержащие продукты стимулируют выработку жира, усугубляют жировые отложения, – цитирует диетолога «Вечерняя Москва».

Сообщается, что соблюдение диеты не всегда полностью помогает решить проблему с целлюлитом, для этого важен комплексный подход.