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Крупный пожар разгорелся в крестьянском хозяйстве в Павлодарской области

КХ Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Огонь на территории КХ «Даниял» заметили 18 августа около 4:39 в районе села Жабаглы. Открытым пламенем горело 200 тонн складированного свежескошенного сена на площади 250 кв. м, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, тушение пожара усложнялось сильным ветром, а также угрозой распространения огня на близко расположенные хозяйственные постройки, скирды сена и лесной массив, который находился в 100 м от места пожара.

пожар, сено

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Пожар был ликвидирован 19 августа в 07:30.

пожар

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Причина и ущерб устанавливаются.

тушение

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

вид сверху

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

В ликвидации пожара были задействованы:

  • ГУ «Служба пожаротушения и АСР ДЧС Павлодарской области» – две единицы техники и шесть человек личного состава;

  • Кокжальское лесничество – две единицы техники, пять человек личного состава;

  • Бескарагайское лесничество – одна единица техники, два человека личного состава;

  • Маралдинское лесничество – одна единица техники, два человека личного состава;

  • ДПФ – две единицы техники, два человека личного состава.

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