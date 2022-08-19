Крупный пожар разгорелся в крестьянском хозяйстве в Павлодарской области

Огонь на территории КХ «Даниял» заметили 18 августа около 4:39 в районе села Жабаглы. Открытым пламенем горело 200 тонн складированного свежескошенного сена на площади 250 кв. м, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, тушение пожара усложнялось сильным ветром, а также угрозой распространения огня на близко расположенные хозяйственные постройки, скирды сена и лесной массив, который находился в 100 м от места пожара.

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Пожар был ликвидирован 19 августа в 07:30.

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Причина и ущерб устанавливаются.

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

В ликвидации пожара были задействованы: