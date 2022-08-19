Крупный пожар разгорелся в крестьянском хозяйстве в Павлодарской области
Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, тушение пожара усложнялось сильным ветром, а также угрозой распространения огня на близко расположенные хозяйственные постройки, скирды сена и лесной массив, который находился в 100 м от места пожара.
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Пожар был ликвидирован 19 августа в 07:30.
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Причина и ущерб устанавливаются.
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
В ликвидации пожара были задействованы:
ГУ «Служба пожаротушения и АСР ДЧС Павлодарской области» – две единицы техники и шесть человек личного состава;
Кокжальское лесничество – две единицы техники, пять человек личного состава;
Бескарагайское лесничество – одна единица техники, два человека личного состава;
Маралдинское лесничество – одна единица техники, два человека личного состава;
ДПФ – две единицы техники, два человека личного состава.